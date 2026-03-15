Сегодня 17:00
Окупанти двічі намагалися просунутися в районі Новоосинового та Глушківки на Харківщині
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 15 березня. Триває 1481 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби кількість атак росіян уже становить 49.
На Південно-Слобожанському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На Куп’янському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися у напрямку населених пунктів Новоосинове та Глушківка.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.