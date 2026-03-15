Сегодня 16:39
Російський БпЛА атакував блокпост біля Чернігова: загинув військовий, шестеро поранених

15 березня російський безпілотник атакував блокпост у селі Новоселівка поблизу Чернігова. Унаслідок удару загинув військовий, поранення дістали п’ятеро військовослужбовців і поліцейський.

Про це повідомляє Суспільне Чернігів з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Атака сталася на блокпості в селі Новоселівка біля Чернігова. Унаслідок удару БпЛА загинув військовослужбовець.

Станом на 16:00 відомо про п’ятьох поранених військових. Вони перебувають у медичних закладах Чернігова.

Поранення також дістав поліцейський – у нього діагностували акубаротравму (контузію).

За словами Брижинського, на місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих із БпЛА, там працюють відповідні служби. Цивільні на блокпості не постраждали.

