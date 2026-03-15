У Золочеві внаслідок атаки на селищну раду та суд постраждали двоє поліцейських
15 березня російські війська двічі атакували селище Золочів безпілотниками. Унаслідок влучань пошкоджено будівлю селищної ради та суд, постраждали двоє співробітників поліції.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Близько 16:15 російський безпілотник, попередньо, «Гербера», вдарив по території Золочівської селищної ради. Без детонації.
О 16:25 росіяни завдали повторного удару БпЛА, попередньо, «Гербера», по території установи. Частково пошкоджено будівлю селищної ради та адміністративну будівлю суду.
Унаслідок другого влучання постраждали двоє співробітників поліції, в них діагностували акубаротравму.