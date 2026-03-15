У харківському метро змінюють інтервали руху поїздів

З 16 березня у Харківському метрополітені тимчасово змінять інтервали руху поїздів у будні дні. Рішення ухвалили у зв’язку з нестабільною ситуацією в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.

Нові інтервали руху поїздів діятимуть у різні періоди дня. Зокрема, з 5:30 до 9:30 поїзди курсуватимуть з інтервалом 10 хвилин.

З 9:30 до 10:00 передбачений перехідний період – інтервал поступово збільшуватиметься з 10 до 20 хвилин.

Надалі, з 10:00 до 22:00, поїзди курсуватимуть з інтервалом 20 хвилин. Детальні графіки руху поїздів у будні дні оприлюднені за посиланням.

