Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:46
Просмотров: 52

У харківському метро змінюють інтервали руху поїздів

З 16 березня у Харківському метрополітені тимчасово змінять інтервали руху поїздів у будні дні. Рішення ухвалили у зв’язку з нестабільною ситуацією в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.

Нові інтервали руху поїздів діятимуть у різні періоди дня. Зокрема, з 5:30 до 9:30 поїзди курсуватимуть з інтервалом 10 хвилин.

З 9:30 до 10:00 передбачений перехідний період – інтервал поступово збільшуватиметься з 10 до 20 хвилин.

Надалі, з 10:00 до 22:00, поїзди курсуватимуть з інтервалом 20 хвилин. Детальні графіки руху поїздів у будні дні оприлюднені за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 