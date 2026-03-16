У вівторок частина Індустріального району Харкова залишиться без світла

У вівторок частково буде знеструмлена частина Індустріального району Харкова.

Про це повідомляє Харківобленерго.

«Нагадуємо, що у зв’язку з необхідністю проведення невідкладних ремонтних робіт у вівторок, 17 березня, з 9:00 до 17:00 буде знеструмлено частину споживачів Індустріального району», – йдеться у повідомленні.

Світла не буде за адресами:

вул. Верстатобудівна, вул. Косарєва: б. 33, 35, 36/37, 37, 38, 40, вул. Біблика: б. 14, 36, 37А, 38, 38А, 40/10, 41, 47, 49, 53, 57, пр. Індустріальний: 3, 7, 9, 11, 11А, 13, 19, 21, 17/34, 39, вул. Миру: б. 40/5, 42, 44, 46, 46А, 46Б, 46Г, 48/1, вул. Плиткова: б. 12, пр. Олександрівський: б. 103/41, 105, пр. Героїв Харкова: б. 272А, вул. 12-го Квітня: б. 5, 7, 7А.

