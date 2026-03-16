Мешканець Малих Проходів на Харківщині підірвався на міні та загинув

Внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув мешканець села Малі Проходи.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Сьогодні, близько 13:40, 61-річний мешканець Малих Проходів підірвався на вибуховому пристрої й загинув на місці», – йдеться у повідомленні.

Подія сталася, коли чоловік рухався територією населеного пункту. Через ускладнений доступ до цієї території тип вибухового пристрою поки що не встановлено.

«Ситуація в Проходівському окрузі залишається дуже складною – майже вся інфраструктура та житлові будинки у селах старостату зруйновані, а повітряний простір контролюється російськими дронами. Попри це в Малих Проходах досі проживають 11 людей, у Великих Проходах – 134», – наголосив Задоренко.

