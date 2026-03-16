Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:41
Просмотров: 65

Мешканець Малих Проходів на Харківщині підірвався на міні та загинув

Мешканець Малих Проходів на Харківщині підірвався на міні та загинув

Внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув мешканець села Малі Проходи.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Сьогодні, близько 13:40, 61-річний мешканець Малих Проходів підірвався на вибуховому пристрої й загинув на місці», – йдеться у повідомленні.

Подія сталася, коли чоловік рухався територією населеного пункту. Через ускладнений доступ до цієї території тип вибухового пристрою поки що не встановлено.

«Ситуація в Проходівському окрузі залишається дуже складною – майже вся інфраструктура та житлові будинки у селах старостату зруйновані, а повітряний простір контролюється російськими дронами. Попри це в Малих Проходах досі проживають 11 людей, у Великих Проходах – 134», – наголосив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 