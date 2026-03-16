Укрзалізниця: затримується низка поїздів, зокрема з Харківського напрямку
Через вплив бойових дій низка поїздів відхиляється від графіка.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Станом на 15:45 затримуються:
№723/724Харків-Пас. → Київ-Пас.+2:50
№725/726Харків-Пас. → Київ-Пас.+2:07
№721/722Київ-Пас. → Харків-Пас.+1:07
№63/64Харків-Пас. → Пшемисль Головний+0:35
№63/64Пшемисль Головний → Харків-Пас.+0:11
«Просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах», – наголошують залізничники.