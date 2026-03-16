Сегодня 15:47
Укрзалізниця: затримується низка поїздів, зокрема з Харківського напрямку

Через вплив бойових дій низка поїздів відхиляється від графіка.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Станом на 15:45 затримуються:

№723/724Харків-Пас. →  Київ-Пас.+2:50

№725/726Харків-Пас. →  Київ-Пас.+2:07

№721/722Київ-Пас. →  Харків-Пас.+1:07

№63/64Харків-Пас. →  Пшемисль Головний+0:35

№63/64Пшемисль Головний →  Харків-Пас.+0:11

«Просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах», – наголошують залізничники.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

