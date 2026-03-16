Сегодня 16:22
Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де саме атакували окупанти з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 16.03.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 67, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз атакував у районі Стариці.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався поліпшити своє становище в районі Петропавлівки, Курилівки, Глушківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік Борової, Петропавлівки, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції ЗСУ у бік Платонівки, Ямполя та Різниківки. Одна штурмова дія продовжується.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки. Два бої тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія. Дві ворожі атаки тривають.

