Лавров: Україна не готова до переговорів, росія буде добиватися своїх цілей на землі

Москва продовжує заявляти про готовність до переговорного врегулювання війни, однак вважає, що Україна до цього не готова.

У зв’язку з цим росія має намір домагатися своїх цілей військовим шляхом, заявив глава МЗС росії Сергій Лавров, повідомляє УНІАН.

«На жаль, ці домовленості, яких росія дотримувалася, починаючи з 2022 року й аж до сьогодення, саботуються українською стороною», – наводить слова міністра російське інформагентство ТАСС.

За словами Лаврова, президент росії володимир путін «неодноразово підтверджував прихильність переговорному вирішенню».

«Він неодноразово підтверджував, що ми однозначно прихильні переговорному вирішенню. Але оскільки київський режим до цього не готовий, ми будемо досягати цілей спеціальної військової операції на землі, що зараз і відбувається«, – заявив Лавров.

Також Лавров прокоментував лютневий візит представника Франції, який приїжджав до Москви непублічно для здійснення політичних контактів. За словами глави МЗС рф, французька сторона не запропонувала росії нічого нового. «Нічого, що не звучало б публічно з Парижа, на цих ось закритих контактах ми не почули», – сказав він.

