Через обстріли на Харківщині є зміни в русі приміських поїздів

На низці ділянок на Харківщині через ворожі обстріли зберігається зниження пропускної здатності.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Відповідно вводимо сьогодні зміни, сьогодні курсуватимуть такі вечірні рейси:

№6919 Харків – Огульці, відправлення о 17:33№6920 Огульці – Люботин, відправлення о 19:24№6325 Харків – Мерчик, відправлення о 17:13№6334 Мерчик – Харків, відправлення 18:45

Про додаткові зміни в русі просимо слідкувати на офіційних сторінках УЗ.

Агентство Телевидения Новости