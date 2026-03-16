Сегодня 17:12
Через обстріли на Харківщині є зміни в русі приміських поїздів

На низці ділянок на Харківщині через ворожі обстріли зберігається зниження пропускної здатності.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Відповідно вводимо сьогодні зміни, сьогодні курсуватимуть такі вечірні рейси:

№6919 Харків – Огульці, відправлення о 17:33№6920 Огульці – Люботин, відправлення о 19:24№6325 Харків – Мерчик, відправлення о 17:13№6334 Мерчик – Харків, відправлення 18:45

Про додаткові зміни в русі просимо слідкувати на офіційних сторінках УЗ.

