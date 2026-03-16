Алкогольна вечірка у Салтівському районі Харкова: один чоловік бив іншого пустою пляшкою по голові до втрати свідомості

Розбив пустою пляшкою голову опоненту: поліція Харкова затримала зловмисника.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

У Салтівському районі під час розпиття алкогольних напоїв чоловік пляшкою розбив голову опоненту. Поліція затримала порушника та повідомила про підозру.

До поліції надійшов виклик про виявлення у гуртожитку чоловіка з розбитою головою без свідомості. Слідством встановлено, що напередодні ввечері троє чоловіків у кімнаті гуртожитку розпивали алкогольні напої. Між двома з них виникла суперечка. Зловмисник підійшов до опонента та пустою пляшкою з під горілки завдав декілька сильних ударів по голові, внаслідок чого останній втратив свідомість.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського районного управління поліції №2 затримали 61-річного чоловіка. Фігуранта затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури, повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

