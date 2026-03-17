Запропонував придбати велосипед та зник з грошима: на Харківщині зловмиснику повідомили про підозру

Обманом заволодів грошима знайомого: на Чугуївщині слідчі повідомили чоловіку про підозру у шахрайстві.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. На початку березня до Чугуївського РУП звернувся 50-річний мешканець Печенізької громади із заявою про те, що став жертвою шахрайства.

Поліцейські встановили, що 40-річний чоловік прийшов до будинку свого знайомого та запропонував придбати велосипед. Щоб переконати потерпілого, він запевнив, що транспортний засіб нібито знаходиться неподалік та пообіцяв привезти його протягом години.

Довірившись знайомому, чоловік передав правопорушнику 5000 гривень. Однак, після отримання грошей зловмисник зник та витратив кошти.

Унаслідок протиправних дій потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 5000 гривень.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

