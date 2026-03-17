У Харкові викрили ще один канал нелегального переправлення чоловіків за кордон

Подолання паркану з колючим дротом і перепливання через річку у гідрокостюмі — саме такий «сервіс» пропонували організатори чергової схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон.

Серед затриманих — громадянин рф, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканці Запорізької області налагодили «бізнес»: під виглядом юридичних консультацій щодо оформлення документів для законного перетину кордону продавали послуги з втечі з України. «Клієнтів» шукали через оголошення в інтернеті.

Саме на таку «рекламу» у січні 2026 року натрапив мешканець Харкова. Ділків офіційні процедури не цікавили: один із них запевнив чоловіка, що єдиний можливий спосіб покинути країну — перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Вартість такого «трансферу» оцінив у 20 тис. євро. Спочатку оплату вимагав на криптогаманець, але згодом погодився на готівку.

За визначеним планом, чоловіка спочатку мали відвезти до Мукачева, звідки починався піший маршрут. «Клієнта» попередили, щоб мав при собі рукавиці для подолання парканів із колючим дротом. Пізніше повідомили, що доведеться пливти через річку, для чого обіцяли видати гідрокостюм.

Вже у березні у селищі Рогань Харківського району «замовник» зустрівся з іншим учасником схеми, який мав довезти його до Харкова для пересадки до іншого авто. Під час поїздки водій переконував чоловіка у надійності схеми.

У центрі Харкова групу зустрів третій ділок — громадянин рф, якому «клієнт» передав обумовлену суму коштів. Одразу після цього правоохоронці затримали двох спільників у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова їм обом повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинених способом, небезпечним для життя чи здоров’я особи, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За клопотанням прокурора підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді триманні під вартою.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями збирають докази та проводять необхідні слідчі дії для повідомлення про підозру третьому спільнику — він перебуває за кордоном.

