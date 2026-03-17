У середу у частині Київського району Харкова відключать газопостачання

Харківська міська філія «Газмережі» проведе аварійні роботи на газових мережах у Київському районі Харкова.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

«18 березня 2026 року будуть проведені аварійні роботи на системі газопостачання в Київському районі міста», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

пров.Саперний буд. 19, 21, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50-52 в’їзд 1-й Старовський буд. 13, 15 пров.Студентський буд. 2, 4, 6, 8, 10 вул.Студентська буд. 2,4, 5/1, 5/2, 6/18, 15/17, 19 вул.Григорія Сковороди буд. 96-А, 96

Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначають у компанії.

Агентство Телевидения Новости