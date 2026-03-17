Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:54
Просмотров: 41

Прокуратура вимагає повернути громаді землі у Харкові вартістю майже 16 млн грн

Орендар не завершив будівництво житлового будинку: прокуратура вимагає повернення земельних ділянок.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що Харківська міська рада передала державному підприємству в оренду дві земельні ділянки для завершення будівництва багатоповерхового житлового будинку. Йдеться про землі комунальної власності, розташовані в Індустріальному районі міста, загальною вартістю майже 16 млн гривень.

Згідно з укладеними договорами оренди, зведення багатоповерхівки вже мало бути завершено.

Однак орендар проігнорував умови угод: будівництво житлового будинку так і не завершив, а дозвільні документи на виконання робіт чи введення об’єкта в експлуатацію не отримав. Попри те, що термін оренди сплив, земельні ділянки територіальній громаді так і не повернули.

Надалі державне підприємство було реорганізовано, а його правонаступником стало акціонерне товариство, до якого перейшли всі права та обов’язки попередника.

Керівник Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова звернувся до суду з двома позовними заявами в інтересах держави до акціонерного товариства. Прокуратура вимагає повернення земельних ділянок територіальній громаді міста Харкова у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому відповідач одержав їх в оренду.

Провадження у справах відкрито.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

