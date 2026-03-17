Через пошкодження інфраструктури на Харківщині деякі поїзди затримуються
З безпекових міркувань є затримки у русі приміських поїздів.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
«На Харківщині через пошкодження інфраструктури потяги курсують із затримками, на деяких ділянках рухаються із тепловозами», – йдеться у повідомленні.
Поїзд №6419 Харків — Савинці прямує від станції Занки із затримкою 3 години 35 хвилин.
Поїзд №6426 Ізюм – Харків прямує від станції Занки із затримкою 2 години 30 хвилин.
«Просимо уважно стежити за оголошеннями на станціях та вокзалах», – наголошують залізничники.