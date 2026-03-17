20 разів від початку доби атакували окупанти на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16:00 17.03.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби кількість атак агресора становить 217, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах Вовчанська та Піщаного і в напрямку Охрімівки та Бочкового. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоплатонівки. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Лиман та в районі Дробишевого. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Платонівка, Закітне та в бік Рай–Олександрівки. Один бій триває до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Міньківка та Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 36 наступальних дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка. Дотепер точаться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 57 разів намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районах населених пунктів Злагода та Красногірське. Орестопіль зазнав авіаударів противника.

