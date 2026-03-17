Через атаки БпЛА на Харківщині скасовують соціальні автобусні маршрути
Гуманітарна місія «Проліска», яка забезпечує соціальні перевезення у прифронтових громадах, змушена тимчасово призупиняти частину маршрутів на Харківщині через погіршення безпекової ситуації.
Як повідомляє Радіо Хартія, про це розповіла Ірина Панченко, регіональна координаторка з питань соціальних перевезень та евакуації в Харківській та Донецькій областях Гуманітарної місії «Проліска».
Гуманітарна місія «Проліска» працює у прикордонних і прифронтових регіонах України.
Через загострення ситуації частину маршрутів довелося зупинити.
«Ми спостерігаємо збільшення активності дронів. Через це деякі маршрути доводиться тимчасово призупиняти. Зокрема, соціальний автобус у Великобурлуцькій громаді», — каже Панченко.
За словами Ірини Панченко, автобус, який курсував у цій громаді, був уражений дроном.
Наразі частина перевезень на Харківщині призупинена.
«Залишився один рейс у Борівській громаді. У Кіндрашівській та Вільхуватській громадах ми також працювали, але зараз ці рейси призупинені через безпекову ситуацію», — каже Панченко.
Водночас люди з розумінням ставляться до обмежень.