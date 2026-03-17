По магазину у Слатиному на Харківщині влучив дрон окупантів: є поранені

Внаслідок удару БпЛА по магазину на Харківщині двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Сьогодні близько 18:30 російський FPV-дрон вдарив по працюючому магазину у Слатиному», – написав Задоренко у Телеграм.

За його словами, внаслідок влучання уламкові поранення отримали двоє 41-річних місцевих мешканців.

Медики швидкої допомоги ушпиталили одного з них до лікарні, інший відмовився від госпіталізації.

За даними начальника МВА, госпіталізований чоловік – це водій-комунальник, який врятувався під час атаки російського FPV-дрона по комунальному сміттєвозу у Руській Лозовій 23 січня.

Загрози його життю немає.

