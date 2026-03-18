Росіяни атакували північ, південь та схід України 147 безпілотниками
У ніч на 18 березня, починаючи з 18:00 17 березня, рф атакувала Україну 147 ударними БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське ТОТ АР Крим. Понад 70 із них – «шахеди».
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 128 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.