У Дніпропетровській області загинув водій-механік Нацгвардії з Харківщини

Солдат Національної гвардії України Михайло Михайлов загинув на Дніпропетровщині. Він отримав поранення, несумісні з життям унаслідок удару FPV-дрона.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Нацгвардієць Михайло Михайлов, водій-механік майстерні технічного обслуговування автомобільної техніки артилерійського дивізіону, загинув 11 березня 2026 року.

Подія сталася в районі населеного пункту Українка Синельниківського району Дніпропетровської області. Унаслідок удару дрона-камікадзе військовослужбовець дістав смертельне поранення.

Того ж дня тіло загиблого було евакуйовано до пункту збору в населеному пункті Дмитрівка Синельниківського району.

У 50-річного захисника залишилися дружина, донька та мати.

