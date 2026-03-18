Сили оборони вдарили по двох авіазаводах в росії

Уражено авіабудівний завод «Авіастар» в Ульяновській області рф, а також авіаремонтний завод у Новгородській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«16 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу «Авіастар» у районі міста Ульяновськ (Ульяновська область, рф)», – йдеться у повідомленні.

За даними військових, підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура «Ростех») та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 «Руслан».

За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків.

Також, 17 березня підрозділи Сил оборони України уразили об’єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, рф).

Підприємство спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їх комплектуючих. Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на територію підприємства.

За наявною інформацією, уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.

