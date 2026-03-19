Рф запустила по Україні 133 БпЛА – 109 дронів вдалося знешкодити

У ніч на 19 березня, починаючи з 18:00 18 березня, рф атакувала Україну 133 ударними БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 70 із них – «шахеди».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 109 російських безпілотників на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях.

