Росіяни протягом доби били по Харкову та дев’яти населених пунктах області: загинув чоловік

Протягом доби обстрілів зазнали Харків і дев’ять населених пунктів області. Одна людина загинула, п’ятеро людей постраждали, зокрема дитина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Холодногірському районі Харкова загинув 54-річний чоловік, постраждали 45-річний і 23-річний чоловіки та 16-річний хлопець. Пошкоджено три приватні будинки та магазин.

У Харківському районі в селі Руські Тишки постраждали 65-річний чоловік і 66-річна жінка, пошкоджено автомобіль. У селищі Козача Лопань пошкоджено приватний будинок.

У Куп’янську внаслідок підриву на невідомому пристрої під час евакуації зазнали травм 68-річний чоловік і 58-річна жінка.

У Куп’янському районі пошкоджено електромережі у селі Шипувате.

В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль у селі Гороховатка.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок в селищі Старий Салтів, а також фермерське господарство, три автомобілі, три трактори, комбайн, приватний будинок та електромережі в селі Артемівка.

Для ударів по Харківщині росіяни застосували п’ять БпЛА «Герань-2», два БпЛА «Молнія», два FPV-дрони та вісім БпЛА, тип яких встановлюється.

