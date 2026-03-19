З-під обстрілів на Куп’янщині евакуювали трьох літніх людей
Поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» евакуювали трьох літніх жителів із прифронтового населеного пункту Куп’янського району. Двоє з них напередодні постраждали внаслідок атаки ударного дрона та потребували медичної допомоги.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Евакуаційна група спільно з представниками загону швидкого реагування Червоного Хреста України здійснила виїзд до одного з прифронтових населених пунктів Куп’янщини.
Звідти вдалося евакуювати трьох пенсіонерів, які залишалися у зоні підвищеної небезпеки.
«Двоє з них напередодні потрапили під удар дрона. Вони дістали тілесні ушкодження та потребували медичної допомоги», – розповіли в поліції.