Сегодня 12:11
З-під обстрілів на Куп’янщині евакуювали трьох літніх людей

Поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» евакуювали трьох літніх жителів із прифронтового населеного пункту Куп’янського району. Двоє з них напередодні постраждали внаслідок атаки ударного дрона та потребували медичної допомоги.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Евакуаційна група спільно з представниками загону швидкого реагування Червоного Хреста України здійснила виїзд до одного з прифронтових населених пунктів Куп’янщини.

Звідти вдалося евакуювати трьох пенсіонерів, які залишалися у зоні підвищеної небезпеки.

«Двоє з них напередодні потрапили під удар дрона. Вони дістали тілесні ушкодження та потребували медичної допомоги», – розповіли в поліції.

Агентство Телевидения Новости

