Сегодня 14:06
Дитину з інвалідністю евакуювали з прифронтового населеного пункту Куп’янщини

Поліцейські Куп’янщини евакуювали з прифронтового населеного пункту дитину з інвалідністю.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Працівники відділення поліції № 1 Куп’янського районного відділу поліції спільно з підрозділом ювенальної превенції та екіпажем «Білі Янголи» провели евакуацію 9-річної дитини з селища Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Поліцейські забезпечили безпечний виїзд із небезпечної території та передали хлопчика медикам, які доставили його до лікарні.

Правоохоронці закликають громадян не зволікати з евакуацією, не наражати дітей на небезпеку та своєчасно приймати рішення про виїзд.

Агентство Телевидения Новости

