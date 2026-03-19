На Харківщині зафіксували випадок сказу: кіт покусав собаку та її хазяїна

Випадок сказу кота зафіксовано в місті Дергачі.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Зі слів мешканця міста Дергачі, у ніч на 17 березня 2026 року він прокинувся від скавчання своєї собаки, вийшов на подвір’я та побачив сусідського кота, який накинувся на його собаку (щеня віком три місяці) та вкусив за лапу. Господар цуценяти намагався відігнати кота, але той накинувся на нього та вкусив за палець правої руки. Після цього кіт забіг у дім через відчинені двері, де контактував з котами господаря (шість голів). Власник помешкання встиг закрити тварину в окремій кімнаті.

Цей кіт мешкав у сусідньому домоволодінні. Його господар ще напередодні помітив зміну поведінки тварини: того дня кіт накинувся на нього та пошкрябав руку. Також цей кіт накинувся на товариша господаря.

Наступного дня тварина загинула. У патологічному матеріалі при дослідженні методом МФА виявлено антиген вірусу сказу.

Відповідно до вимог Закону України «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин» рішенням місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Дергачівської міської ради на території міста Дергачі вводяться карантинні обмеження та затверджується План заходів з метою ліквідації осередку сказу.

