Терехов: у Харкові відновлюють пошкоджений житловий фонд

Роботи з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, тривають у Харкові безперервно.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, повідомляє міськрада.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення в Харкові загалом зазнали пошкоджень чи були зруйновані майже 13 тис. будівель, з них 9,5 тис. – житлові.

«У місті пошкоджено багато і багатоповерхівок, і приватних будинків. Однак, попри постійні атаки, ми активно працюємо над відновленням усього, що накоїв агресор. Загалом за чотири роки повномасштабної війни нам вдалося відновити 3,8 тис. будинків. На цьому ми не зупиняємось, тож працюватимемо і далі. Адже, якщо люди матимуть дах над головою, вони повертатимуться до міста», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости