На Лиманському та Борівському напрямках ЗСУ знищили до 100 одиниць техніки окупантів

Третій армійській корпус відбив масований штурм окупантів.

Про це повідомляє пресслужба KRAKEN 1654.

«Сьогодні на Лиманському та Борівському напрямку противник силами підрозділів 1,20,25 армій здійснив масований механізований штурм на важкій броньовій техніці та мототехніці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 3-й армійський корпус знищив до 100 одиниць техніки, та залишився на позиціях.

«Командуючий російським угрупуванням Захід ставить рекорди вбивства свого особового складу та знищення своєї техніки», – зазначають військові.

