Понад 800 вибухонебезпечних предметів виявили та знищили за тиждень на Харківщині

На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 800 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє ХОВА.

«З 12 по 18 березня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 50 га території, виявили та знешкодили 827 вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності.

Агентство Телевидения Новости