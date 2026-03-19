З початку доби побільшало атак окупантів на Харківщині: гарячі напрямки боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 19.03.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби кількість атак агресора становить 91, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 17 разів атакував у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибине, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше. Дві штурмові дії тривають.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався поліпшити своє становище в районах Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки. Дві атаки тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 15 спроб загарбників просунутися в бік Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, населеного пункту Коровій Яр, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви. Вісім атакувальних дій іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися на позиції ЗСУ у бік Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки. Три штурмові дії продовжуються.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував у бік Малинівки та Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка. Два бої тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій.

