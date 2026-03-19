Харківський ТЦК повідомив жительці Києва, що вона у розшуку: що відомо

Киянку безпідставно внесли в реєстр військовозобов’язаних та ще й оголосили в розшук.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE.

Жінка працює керівницею відділу кадрів в одній з компаній. Коли торік вона подавала звітність у Міністерство оборони щодо військовозобов’язаних — побачила і свої дані в «Резерв+» як «солдата».

Згодом жінці зателефонували з ТЦК у Харкові (там вона навчалася) та повідомили, що вона перебуває у розшуку за «ухилення».

Зазначається, що при цьому жінка повісток не отримувала, на обліку фактично не перебувала. У київському ТЦК її справи не знайшли, а в харківському пояснили, що частину документів втратили під час бойових дій у 2022 році.

У Міноборони зазначили, що дані в «Резерв+» підтягуються з реєстру «Оберіг», а помилки могли виникнути під час оцифрування паперових карток. Вони порадили або подати заявку на виправлення онлайн, або звернутися до ТЦК із документами. Адвокатка Поліна Марченко вважає внесення жінки до реєстру безпідставним і радить оскаржувати дії ТЦК — аж до суду.

Наразі жінку вже зняли з розшуку, однак з військового обліку її не виключили, тому вона продовжує домагатися виправлення даних.

