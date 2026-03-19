Сегодня 18:30
Військовослужбовицю судять за ухилення від служби: замість лікування вона поїхала на «МастерШеф»

В Україні судять офіцерку ЗСУ, яка знімалася в популярному кулінарному шоу «МастерШеф», ухиляючись при цьому від служби.

Як зазначається у відповідній ухвалі Печерського районного суду Києва, чотири місяці у 2025 році військова нібито перебувала на лікуванні. Однак слідство встановило, що в той самий час вона насправді була в Києві та області й брала участь у зйомках шоу.

«У період відсутності на стаціонарному лікуванні їй неправомірно нараховувалося грошове забезпечення, премія та надбавка за особливості проходження служби за травень, червень, липень і серпень 2025 року, чим завдано збитків в/ч», – йдеться в ухвалі суду.

Також зазначається, що з метою встановлення всіх обставин суд дозволив слідчим отримати доступ до даних мобільного оператора підозрюваної.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України («Ухилення від військової служби шляхом обману в умовах особливого періоду»). Військовослужбовцю загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

