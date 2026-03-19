Військовому ТЦК, засудженому за побиття учителя у Харкові, залишили вирок без змін

Суд не задовольнив апеляційну скаргу у справі побиття вчителя представником ТЦК.

Про це повідомляє Ґвара Медіа.

Засуджений Сергій Воловик подав апеляцію, у якій стверджував, що суд кваліфікував його дії неправильно.

Він вимагав перекваліфікувати справу з «хуліганства» на «умисне легке тілесне ушкодження», що передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або виправних робіт і виключає обмеження волі. Втім, апеляційний суд залишив вирок без змін.

Військовослужбовця засуджено до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, побиття вчителя сталося 11 травня – під час перевірки документів військовий ТЦК двічі вдарив цивільного чоловіка у живіт.

