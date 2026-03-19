Сегодня 18:39
На Харківщині окупанти вдарили дроном по автомобілю «швидкої»: є поранені

На Харківщині внаслідок удару FPV-дрона постраждали медики екстреної допомоги: поліція документує воєнний злочин рф.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Війська рф атакували бригаду екстреної медичної допомоги в селі Грушівка Куп’янського району.

Ворожий FPV-дрон вибухнув поруч з автомобілем «швидкої». Поранень зазнали 57-річна парамедикиня та 31-річний водій — у них акубаротравми.

Також пошкоджено службовий автомобіль: вибито бокові вікна та задні фари.

Поліцейські задокументували черговий воєнний злочин військ рф. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

