На Харківщині окупанти вдарили дроном по автомобілю «швидкої»: є поранені
На Харківщині внаслідок удару FPV-дрона постраждали медики екстреної допомоги: поліція документує воєнний злочин рф.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
Війська рф атакували бригаду екстреної медичної допомоги в селі Грушівка Куп’янського району.
Ворожий FPV-дрон вибухнув поруч з автомобілем «швидкої». Поранень зазнали 57-річна парамедикиня та 31-річний водій — у них акубаротравми.
Також пошкоджено службовий автомобіль: вибито бокові вікна та задні фари.
Поліцейські задокументували черговий воєнний злочин військ рф. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.