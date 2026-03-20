Удар БпЛА по Чугуєву: знищено будинок, є поранений

Сьогодні, 20 березня, російський безпілотник вдарив по житлових будинках у місті Чугуїв Харківської області. Один чоловік зазнав поранень, ще в однієї людини – гостра реакція на стрес.

Про це повідомила Чугуївська міська голова Галина Мінаєва.

Внаслідок удару повністю зруйноване один будинок, у десяти сусідніх пошкоджено вікна та дахи.

«Поранена одна людина, ще одна зазнала гострої реакції на стрес», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в ДСНС, внаслідок удару постраждав чоловік 1980 року народження.

Через обстріл зафіксовано руйнування та пожежу: горіли гараж і прибудова до житлового будинку.

До ліквідації наслідків атаки залучалися підрозділи ДСНС, зокрема сапери та офіцер-рятувальник громади.

