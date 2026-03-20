Сегодня 12:29
Поліція показала наслідки удару російського БпЛА по Чугуєву

Поліція показала наслідки удару російського БпЛА по Чугуєву

20 березня російський ударний безпілотник поцілив у житловий будинок у місті Чугуїв Харківської області.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Внаслідок обстрілу будівля частково зруйнована, виникла пожежа.

Власник будинку дістав садна та гостру реакцію на стрес. Йому було надано необхідну медичну допомогу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

