Режисерка Хлоя Чжао збирає кошти для харківських зооволонтерів

Оскароносна режисерка Хлоя Чжао оголосила про участь у благодійному аукціоні на підтримку зооволонтерів у Харкові. Зібрані кошти спрямують на допомогу організації, що рятує тварин, постраждалих від війни.

Про це Хлоя Чжао повідомила в Instagram.

Charitybuzz проводить благодійні аукціони з унікальними лотами, як-от зустрічі із зірками. Режисерка Хлоя Чжао запросила охочих на «віртуальну чашку чаю» з нею.

Кошти з аукціону підуть на підтримку громадської організації «Порятунок тварин Харків» (Animal rescue Kharkiv), яка опікується тваринами, постраждалими внаслідок бойових дій.

Волонтери евакуюють домашніх та безпритульних тварин із зон активних бойових дій та покинутих територій, надають екстрену ветеринарну допомогу у своїх клініках та розміщують тварин у реабілітаційних притулках. Там тварини чекають на возз’єднання з власниками або усиновлення в нові домівки. Аукціон триватиме до 28 березня, поточна ставка – 2750 доларів.

«Я з нетерпінням чекаю на можливість провести час із кимось із вас і подякувати вам за вашу щедрість», – написала Чжао.

Режисерка Хлоя Чжао народилась у Китаї, але згодом разом із батьками переїхала до Сполучених Штатів. У 2021 році вона отримала премію «Оскар» у категорії «Найкращий режисер» із фільмом «Земля кочівників». Чжао стала лише другою жінкою, яка перемогла в цій номінації, та першою кольоровою жінкою-переможницею в категорії.

Цьогоріч ще один фільм Чжао потрапив на «Оскар»: історичну драму «Гамнет» висували у восьми категоріях, та, зрештою, фільм забрав статуетку за найкращу жіночу роль. Окрім того, фільм здобув перемогу на BAFTA, «Золотому глобусі» тощо.

