Сегодня 13:30
В Ірані стратили 19-річного спортсмена: він був членом національної збірної з боротьби

У четвер, 19 березня, в Ірані відбулась страта трьох чоловіків, яких звинуватили у вбивстві поліцейських під час антиурядових протестів на початку року.

Як пише Чемпіон, про це повідомляє BBC.

Це сталось у провінції Кум після того, як Верховний суд підтримав їхні смертні вироки. Зазначається, що один з них був відомим спортсменом.

Йдеться про 19-річного Салеха Мохаммаді. Він був членом національної збірної Ірану з боротьби.

Зазначається, що це перші повішення, які здійснили у зв’язку з січневими демонстраціями. Всі страчені були визнані винними у вбивстві двох поліцейських в окремих нападах.

Їх також засудили за «мохаребе» – ведення війни проти Бога. Це одне зі звинувачень, яке Іран використовує для винесення смертних вироків протестувальникам та опонентам Ісламської Республіки.

За даними правозахисних груп, кожен із чоловіків зізнався у скоєнні злочинів. Проте це було зроблено під катуваннями й вони були страчені без справедливого суду.

