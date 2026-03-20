У Харків прибула партія генераторів для підтримки критичної інфраструктури

Харків отримав чергову партію генераторів для автономного живлення об’єктів критичної інфраструктури міста.

Про це повідомляє міськрада.

Обладнання передали в межах ініціативи чеських партнерів «Dárek pro Putina» за підтримки благодійного фонду Сергія Притули.

До міста доставили 22 генератори загальною потужністю 2,9 МВт, які забезпечать стабільну роботу об’єктів тепло-, водо- та електропостачання в умовах ворожих обстрілів.

Перший заступник міського голови Олександр Новак подякував благодійникам за підтримку та наголосив на важливості такого обладнання для міста.

«Ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі, і ми пам’ятаємо, якою складною була ця зима. Саме тому автономні джерела живлення є критично важливими для забезпечення життєдіяльності міста та надання необхідних послуг харків’янам», – зазначив він.

Як повідомив волонтер Сергій Притула, проєкт реалізували за донорські кошти чеської ініціативи, яка передала фонду 200 млн грн на закупівлю генераторів для України. За ці кошти вдалося придбати 145 генераторів, які розподілили між кількома містами, зокрема передали Харкову.

