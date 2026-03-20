У виправній колонії на Харківщині рецидивіст вбив співкамерника кип’ятильником

За вбивство співкамерника на Харківщині судитимуть довічника-рецидивіста.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Перед судом постане довічно засуджений, який уже відбуваючи найвищу можливу міру покарання в одній із виправних колоній у Харківській області, вчинив новий особливо тяжкий злочин. Жертвою став його 68-річний сусід по камері, з яким у чоловіка виник конфлікт.

Трагедія сталася у листопаді 2025 року. За даними слідства, засуджений ретельно підготувався до злочину: власноруч розібрав побутовий електричний кип’ятильник, відокремивши металеву спіраль від цоколя та розігнувши її у форму прямого гострого прута.

Чоловік дочекався, поки сусід засне на верхньому ярусі ліжка, після чого піднявся до нього і напав. Спочатку він намагався встромити металевий штир у вухо потерпілого. Однак, коли той прокинувся та впав на підлогу, нападник навалився на нього всім тілом і продовжив завдавати численні удари по голові, обличчю та тулубу.

Під час інциденту втрутилися працівники колонії. Після припинення протиправних дій потерпілого госпіталізували, однак він помер у лікарні від отриманих травм.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив та направив щодо засудженого обвинувальний акт до суду за фактом умисного вбивства, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України

