Викрав бензопилу та електрогенератор: на Харківщині затримано зловмисника

На Чугуївщині поліцейські викрили зловмисника, який здійснював крадіжки.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Зловмисник викрав бензопилу з території приватного домоволодіння у місті Чугуїв, а згодом електрогенератор біля багатоповерхового будинку в одному з населених пунктів громади.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 29-річний чоловік.

Викрадене майно вилучено та повернуто законним власникам. Загальна сума завданих збитків становить понад 20 тисяч гривень.

Слідчим повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости