Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:09
Просмотров: 69

Викрав бензопилу та електрогенератор: на Харківщині затримано зловмисника

На Чугуївщині поліцейські викрили зловмисника, який здійснював крадіжки.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Зловмисник викрав бензопилу з території приватного домоволодіння у місті Чугуїв, а згодом електрогенератор біля багатоповерхового будинку в одному з населених пунктів громади.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 29-річний чоловік.

Викрадене майно вилучено та повернуто законним власникам. Загальна сума завданих збитків становить понад 20 тисяч гривень.

Слідчим повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 