Сегодня 14:55
Магучіх виграла Чемпіонат світу-2026 зі стрибків у висоту в приміщенні

Перший в історії подвійний український п’єдестал у жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні: Магучіх здобула «золото», у Левченко – «срібло»,

Про це повідомляє Чемпіон.

У перший день змагань за медалі боролись стрибунки у висоту. До фіналу вийшли 11 спортсменок, серед яких були дві українки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Вони з перших спроб взяли висоту включно з 1,99 метра разом з Ангеліною Топич та Ніколою Оліслагерс. Тож за медалі боролись саме ці чотири спортсменки.

Ярослава підкорила планку й 2,01 метри з першої спроби. Натомість всі інші схибили.

Врешті-решт чемпіонкою стала саме світова рекордсменка із Дніпра. Всі інші спортсменки стали срібними призерками, адже не взяли цю висоту.

Ярослава здобула друге в кар’єрі золото на чемпіонатах світу в приміщенні, після перемоги у Белграді-2022.

