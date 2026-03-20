Вимагав у підприємця 300 тис. грн: на Харківщині засуджено чоловіка

Прокурори довели вину 34-річного мешканця селища Куми Берестинського району, який вимагав у свого знайомого — підприємця з Берестина — грошові кошти, погрожуючи розправою та знищенням бізнесу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що зловмисник знав потерпілого ще з 2017-2018 років, коли робив у нього вдома ремонт. Саме тоді йому стало відомо, що чоловік займається бізнесом і має власний магазин у місті.

У вересні-жовтні 2025 року він розробив план незаконного заволодіння коштами підприємця: для реалізації задуму придбав окрему сім-карту та використав сторонній мобільний телефон.

Протягом грудня 2025 року зловмисник систематично телефонував потерпілому з вимогою надати 300 тис. грн, погрожуючи йому та його родині фізичним насильством. Також стверджував, що за чоловіком ведеться спостереження, та відома вся інформація про його особисте життя.

Він заявив підприємцю, що у разі відмови передавати гроші — підпалить його магазин з продажу автозапчастин. Свої погрози неодноразово повторював.

Під дією психологічного тиску потерпілий був змушений погодитися і за наданою вказівкою залишив обумовлену суму коштів поблизу залізничної зупинки.

Одразу після того, як зловмисник забрав гроші, правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Берестинської окружної прокуратури Харківської області чоловіка визнано винним у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

