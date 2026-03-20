У Немишлянському районі Харкова через сварку чоловік забив товариша до смерті

Поліцейські Немишлянського району затримали чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

17 березня між знайомими виник словесний конфлікт під час спільного вживання алкогольних напоїв. У ході сварки зловмисник завдав товаришу численних ударів по голові та тулубу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Після злочину, аби відвести від себе підозру, зловмисник поклав тіло на ліжко та викликав швидку допомогу. Медикам він повідомив, що чоловік останнім часом погано себе почував і зловживав алкогольними напоями.

Правоохоронці встановили обставини злочину та чоловіка, причетного до побиття. 46-річного зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі ВП № 2 Харківського РУП № 2 повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.

Агентство Телевидения Новости