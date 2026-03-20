Якщо США не допомагатимуть Україні, рф не буде давати розвіддані Ірану

Влада росії запропонувала США угоду, за якою Кремль припинив би передавати Ірану розвідувальну інформацію, таку як точні координати американських військових об’єктів на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвіддані про рф.

Про це виданню Politico стало відомо від джерел, повідомляє «Європейська правда».

Двоє осіб, обізнаних з перемовинами між США та росією, заявили, що таку пропозицію російський посланець Киріл Дмитрієв висунув посланцям американського президента Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру під час їхньої зустрічі минулого тижня в Маямі.

США відхилили цю пропозицію, додали джерела.

Водночас у публікації йдеться, що сам факт наявності такої пропозиції викликав занепокоєння серед європейських дипломатів, які побоюються, що Москва намагається вбити клин між Європою та США у критичний момент для трансатлантичних відносин.

Один з дипломатів ЄС назвав російську пропозицію «обурливою».

Ще одне джерело розповіло, що росія висунула США різні пропозиції щодо Ірану, але американська сторона відхилила їх усі.

