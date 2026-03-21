Сили ППО цієї ночі знешкодили 148 БпЛА окупантів
Цієї ночі над Україною було збито 148 повітряних цілей.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
«У ніч на 21 березня (з 18:00 20 березня) противник атакував 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – «шахеди», – йдеться у повыдомленны.
За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих БпЛА.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.