ЗСУ уразили у російському Саратові нафтопереробний завод

Сили оборони України продовжають уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«У ніч на 21 березня Сили оборони України завдали ураження по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Саратовській області рф. Зазначене підприємство забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії», – йдеться у повідомленні.

Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.

За попередньою інформацією, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

