Сегодня 15:25
Український спортсмен виграв золоту медаль ЧС-2026 у стрибках у висоту у приміщенні

24-річний український легкоатлет Олег Дорощук виграв золоту медаль чемпіонату світу 2026 у приміщенні, що проходить у польському місті Торунь.

Про це повідомляє Чемпіон.

Планки 2,17 та 2,22 метра з першої спроби взяли Дорощук, кореєць У Сан Хьок та ямаєць Раймонд Річардс, тоді як у решти фіналістів вже на цих висотах виникли проблеми.

Ба більше, планка 2,22 м стала нездоланною для японця Наото Хасеґава та італійця Крістіана Фалоккі. По три невдалі спроби на 2,26 виконали поляк Матеуш Колодзейський, грек Антоніос Мерлос та Юнес Аяші з Алжиру.

До 2,30 дійшли шість фіналістів. Саме Дорощук став першим, хто підкорив цю висоту, причому зробив це з першої спроби. Під час стрибка українець зачепив планку – вона захиталася, проте все ж встояла.

Натомість всі інші вибули з боротьби. В тому числі й У Сан Хьок, чемпіон світу 2025 року, тричі не зміг взяти висоту 2,30 м та розділив «бронзу» з Раймондом Річардсом.

Всі три спроби Дорощука на 2,33 виявилися невдалими, однак Ерік Портільо також не зміг підкорити цю планку. Через більшу кількість використаних спроб мексиканець здобув срібну нагороду, а Дорощук вперше в кар’єрі став чемпіоном світу.

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

