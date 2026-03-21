На Харківщині чоловік підірвався на міні біля своєї хати

В Ізюмському районі внаслідок вибуху невідомого предмета людина отримала поранення.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

«21 березня вдень в селі Мирне Борівської громади Ізюмського району стався черговий випадок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі», – йдеться у повідомленні.

Чоловік 1968 року народження вийшов на город приватного домоволодіння, де й натрапив на небезпечний предмет.

Унаслідок вибуху він отримав травми: вибухове поранення, струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму, а також пошкодження м’яких тканин живота, правого передпліччя та кисті.

Постраждалого госпіталізовано до обласної клінічної лікарні міста Харкова.

